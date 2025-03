Die Mitarbeiter des Bürgerparks in Wernigerode brauchen drei Tage, um die rund 60 Modelle aus ihren Winterquatier im Schafstall zu holen.

Wernigerode. - Jedes Jahr aufs Neue legen die Mitarbeiter eine Punktlandung hin. Am Sonnabend, 5. April, ist es endlich soweit: Der Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode öffnet wieder seine Türen. Auf die Gäste warten 212 Tage „Gartenvergnügen, Veranstaltungshighlights und natürlich ganz viel Familienspaß“, sagt Park-Chef Andreas Meling. „Wir haben tatsächlich in diesem Jahr den großen Vorteil, dass wir nicht mit Großbauarbeiten im Gelände zu tun haben.“ Dennoch steht ein Großprojekt für 2025 auf dem Plan.