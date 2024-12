Michael Suchland ist seit August 2024 der neue Ortsbürgermeister in Elbingerode. Er gibt einen Ausblick, was der Rat im Jahr 2025 für Elbingerode plant.

Sanierung der Sporthalle und mehr: Was für Elbingerode 2025 alles geplant ist

Die kleine Turnhalle in Elbingerode soll saniert werden. Dafür wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Elbingerode. - Seit August ist er der neue Ortsbürgermeister von Elbingerode: Michael Suchland (CDU), der seit beinahe sechs Jahren im Ortschaftsrat und im Stadtrat sitzt, hat in diesem Jahr die Nachfolge des langjährigen Ortsbürgermeisters Rudolf Beutner (CDU) angetreten. Was er und der neue Ortschaftsrat seit ihren Antritt bereits umgesetzt haben und was im Jahr 2025 auf der Liste steht.