Der Sanitärbereich im Dorfgemeinschaftshaus in Trautenstein muss dringend saniert werden, damit auch zukünftig Veranstaltungen in dem Gebäude stattfinden können. Noch fehlt dem Verein „Unser Trautenstein“, der das Projekt betreut, aber Geld, um das Vorhaben zu realisieren.

Toni Pöttmesser und Ortsbürgermeisterin Heidrun Meyer, beide Mitglieder im Verein „Unser Trautenstein“, sprechen darüber, was alles in den Sanitäranlagen erneuert werden muss.

Trautenstein. - Das Dorfgemeinschaftshaus in Trautenstein ist eine zentrale Begegnungsstätte in der Stadt Oberharz am Brocken. Jährlich finden in dem alten Gebäude verschiedene Feiern statt – das Oktoberfest, das Schützenfest, oder auch besondere Veranstaltungen wie zum Beispiel eine Comedyshow in diesem Jahr. Doch um den Ort in Trautenstein auch weiterhin nutzen zu können, sind Sanierungen notwendig – im Fokus stehen dabei die Sanitäranlagen des Gebäudes.