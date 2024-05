Schausägewerk im Oberharz an Pfingsten geöffnet: Was Besuchern geboten wird

Elbingerode. - Begeisterte Technikfreunde kommen am Pfingstwochenende (18. und 19. Mai) in Elbingerode auf ihre Kosten. Denn das Schausägewerk Ehrt öffnet an zwei Tagen die Türen, um Interessierten das alte Handwerk zu zeigen. Die Betreiber haben zudem in ihre Technik investiert.