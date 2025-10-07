Mit „Fotoskopia“ entsteht im Schiefen Haus ein neuer Ort für zeitgenössische Fotografie in Wernigerode. Das Projekt will Fotokunst aus Großstädten in den ländlichen Raum bringen – und lädt Besucher zum Mitdenken und Mitmachen ein. Die erste Ausstellung in der Harz-Stadt startet am 11. Oktober 2025.

Schiefes Haus in Wernigerode wird Zentrum für Fotografie – das steckt hinter „Fotoskopia“

Wollen Wernigerode mit ihrem Projekt „Fotoskopia“ zum Zentrum für zeitgenössische Fotografie machen (von links): Tim Bruns, Anika Spereiter und: Annekathrin Müller.

Wernigerode. - Das Museum Schiefes Haus ist eine Touristenattraktion in Wernigerode - und allein schon wegen seiner Bauweise und der auffälligen Neigung über die Grenzen der Harz-Stadt bekannt. Eine Dauerausstellung und regelmäßig wechselnde Expositionen locken zudem auch Kunstinteressierte an. Jetzt soll das Museum zu einem Zentrum der Fotografie werden.