Schierke: Automatensprenger verunglücken bei Flucht auf der B4

In der Nacht zum Freitag haben bislang unbekannte Täter im Wernigeröder Ortsteil Schierke einen Geldautomaten gesprengt. Ein bei Königskrug ausgebrannter Pkw dürfte ihr Fluchtfahrzeug gewesen sein.

Ermittler des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt haben nach der nächtlichen Automatensprengung in Schierke Spuren in der dortigen Sparkassenfiliale gesichert.

Schierke/Braunlage - Die spektakuläre Sprengung eines Geldautomaten in der Nacht zum Freitag (8. April) in Schierke ist wenig später im benachbarten Niedersachsen in einen polizeilichen Großeinsatz gemündet. Die Beamten versuchten, den oder die offenbar bei der Flucht verunglückten Täter noch im Raum Braunlage/Bad Harzburg zu stellen.