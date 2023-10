Schierker Loipenhaus: Was sich an Raststätte im Harz für Wanderer und Skifahrer ändern soll

Schierke. - Obwohl direkt unter dem Wurmberg gelegen, fristet das Schierker Loipenhaus bislang ein Schattendasein. Geöffnet ist das Blockhaus, in dem Wanderer, Mountainbiker und Skifahrer einen Imbiss und Schutz vor ungemütlichem Wetter finden, zwar seit 2021 wieder – doch nur an Wochenenden. Das könnte sich nun ändern.

Für Harz-Landrat Thomas Balcerowski (CDU) ist die 2008 eröffnete Hütte direkt am Grünen Band „ein zentraler Bestandteil der touristischen Entwicklung von Schierke“, wie er jüngst beim Brockenstammtisch betonte. Zumal das rund dreieinhalb Kilometer Fußweg vom Parkhaus „Am Winterbergtor“ entfernte Loipenhaus die ideale Verbindung zum höchsten Gipfel Niedersachsens darstelle. Um künftig Gästen auf 906 Metern über Null mehr anbieten zu können, soll das Holzhaus an das Gas-, Wasser- und Abwassernetz angeschlossen werden – aus Richtung Braunlage.

Lesen Sie auch: Neues Hotel in Schierke im Harz: Steht Millionenprojekt vor dem Aus?

„Der Wurmberg ist touristisch und medientechnisch voll erschlossen – kein Gast versteht, wenn er ein paar Meter hinter der Landesgrenze in Sachsen-Anhalt nicht den gleichen Standard vorfindet“, sagt Balcerowski. Er habe in den vergangenen Monaten mit den Dezernenten der Landkreis-Verwaltung und allen Landtagsabgeordneten aus dem Harz das Loipenhaus besucht, um sich ein Bild zu machen. Damit sich die Hoffnung auf eine attraktivere Zukunft erfüllt, müssten bei dem länderübergreifenden Projekt laut dem Landrat aber noch einige juristische Hürden übersprungen und technische sowie finanzielle Fragen gelöst werden. „Davon wollen wir uns aber nicht ins Boxhorn jagen lassen.“

Was unternehmen die Städte Braunlage und Wernigerode?

Im Dezember soll es dazu einen Gesprächstermin mit allen Beteiligten geben, antwortet eine Sprecherin der Braunlager Stadtverwaltung auf Volksstimme-Anfrage. Ihr Wernigeröder Pendant ist Eigentümer des Service-Stützpunktes. „Wir haben ein großes Interesse daran, das Loipenhaus mit Leben zu füllen“, sagt Immo Kramer. Der stellvertretende Oberbürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung weiter: „Dazu prüfen wir derzeit verschiedene Möglichkeiten und Varianten.“

Lesen Sie auch:Preisexplosion bei Harzer Touristen-Attraktion: So teuer wird Eislaufen in Schierke

Darauf hofft auch Rüdiger Ganske. Der Chef des Skiverbandes Sachsen-Anhalt und ehemalige Kurdirektor von Schierke bewirtschaftet das Blockhaus mit seiner Frau Barbara für den Förderverein für Skisport und Naturschutz im Harz – unter schwierigen Bedingungen: Trinkwasser muss in Kanistern an den Berg transportiert werden, geheizt wird noch mit Öl. „Eine Infrastruktur auf verwertbarem Niveau würde uns ganz neue Möglichkeiten eröffnen“, sagt Ganske.

Zudem ergeben sich mit dem Auslaufen der Zweckbindung 15 Jahre nach dem mit 350.000 Euro geförderten Bau des Hauses andere Perspektiven bei der Nutzung. „Wir haben darüber schon mit dem Team der Schierker Baude gesprochen“, sagt der Rentner, der in der gesamten Geschichte des Loipenhauses involviert war. Neben Umweltbildung für Jugendgruppen seien so auch Übernachtungen am Grünen Band denkbar. „Wir wollen aber auf jeden Fall Anlaufpunkt für Skilangläufer auf der Wettkampfloipe bleiben“, betont Ganske.

Probleme beim Betrieb des Loipenhauses bestehen seit Eröffnung

Hintergrund: Der Betrieb des Loipenhauses stellte sich als schwierig heraus: Sowohl die Schierker Baude als auch ab 2014 die Wernigerode Tourismus GmbH verzweifelten an den Nebenkosten und den Rahmenbedingungen. Deshalb blieb die Hütte mit Teeküche, Gastraum, Umkleide, Toilette und Duschen lange geschlossen. Seit gut zwei Jahren ist sie wieder samstags und sonntags geöffnet. Kurzfristige Änderungen wegen der Wetterlage sind möglich.