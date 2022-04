Schlagloch an Schlagloch in Thomas-Müntzer-Straße in Hasselfelde

Hasselfelde - Ein großes Ausrufezeichen und die Aufschrift „Straßenschäden“ warnen Autofahrer bei der Einfahrt in die Thomas-Müntzer-Straße in Hasselfelde. Und das ganz offensichtlich zu Recht: Große Schlaglöcher reihen sich aneinander, der Straßenbelag ist von Rissen durchzogen. Das will Peter Becker nicht länger hinnehmen. „Es sieht aus wie im Kriegsgebiet“, sagt der Bestatter, der mit seinem Unternehmen an der Thomas-Müntzer-Straße ansässig ist.