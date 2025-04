Wernigerode. - Besuchern bleibt es kaum verborgen: Das Wernigeröder Schloss gleicht zurzeit einer Großbaustelle. Nun ist ein weiterer Abschnitt fertiggestellt. Einer, der besonders Brautpaare und Musikliebhaber freuen dürfte.

Die historisch bedeutsame Walcker-Orgel kann wieder erklingen, kündigt Schlossherr Christian Juranek an. Der Staub der Jahrhunderte hatte dazu geführt, dass sie ihren perfekten Klang verloren hatte.

Schloss Wernigerode: Historische Walcker-Orgel erklingt wieder

Das Instrument wurde 1877 in die Schlosskirche eingebaut und sei eine Rarität in Sachsen-Anhalt. Walcker war eine der bedeutendsten deutschen Orgelbau-Firmen der Zeit, erläutert Juranek. Sie hat unter anderem Orgeln für den Dom in Riga und die Votivkirche in Wien gebaut.

Die Schlosskirchen-Orgel wurde nun von Halberstädter Firma Hüfken aufwendig restauriert. Sämtliche Pfeifen – rund 400 Stück – wurden ausgebaut, gereinigt, gestimmt. 50.500 Euro wurden dafür investiert.

Konzert auf Schloss Wernigerode: Restaurierte Orgel erstmals wieder im Einsatz

Am Donnerstag, 24. April, wird die Orgel nun wieder zu hören sein. Um 17 Uhr beginnt ein Konzert mit Barbara Toppel (Orgel), Tabea Toppel (Violine) und Johanna Ruthmeier (Mezzosopran).

Auf dem Programm stehen Kompositionen von Josef Gabriel Rheinberger über Guiseppe Tartini bis hin zu Johann Sebastian Bach. Karten sind über den Onlineshop und im Museumsladen des Schlosses erhältlich.