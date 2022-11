Kosteneplosion Schock für Hundehalter in Wernigerode: So hoch steigt Hundesteuer

Gibt es zu viele Hunde in Wernigerode? Aus Sicht der Verwaltung ja. Deshalb will die Stadt die Hundesteuern anheben. Besonders tief in die Tasche greifen müssen die Halter von Kampfhunden.