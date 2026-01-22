Betrüger haben im Harzkreis zugeschlagen und eine 69‑jährige Frau aus Benneckenstein mit einem Schockanruf getäuscht. Unter dem Vorwand eines Unfalls erbeuteten sie Geld und Schmuck. Wovor die Polizei jetzt warnt.

Eine Seniorin aus dem Harzkreis ist skrupellosen Betrügern aufgesessen und hat Geld sowie Schmuck verloren.

Benneckenstein. - Die „Zutaten“ zu jenem Betrugsmuster sind stets dieselben: Unbekannte rufen bei mutmaßlichen Opfern an, suggerieren, dass nahe Familienangehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten und – um einer Inhaftierung zu entgehen – eine Kaution gezahlt werden müsse. Wer zahlt, hat das Geld in aller Regel für immer verloren.