Wolmirstedt zählt zu den Vorreitern bei der kommunalen Wärmeplanung. Es werden Pläne entwickelt, wie die Stadt 2045 klimaneutral heizen kann.

Wolmirstedt. - Wolmirstedt arbeitet mit Hochdruck an der kommunalen Wärmeplanung. Ziel ist es, Bürgern einen Ausblick zu geben, wie die Heizung der Zukunft aussieht, in welche Technologien sinnvoll investiert werden kann. Welcher Weg zur Klimaneutralität am Ende tatsächlich gegangen wird, ist noch unklar. Für Bürger entstehen daraus bisher keinerlei Pflichten.