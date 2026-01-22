Eil
Ringen um 18,3 Millionen Euro Diese vier Projekte in Stendal sollen 2026 mit dem Sondervermögen finanziert werden
Nach intensiver Debatte einigen sich Stadträte und Verwaltung in Stendal auf eine Projektliste für 2026. Vier Vorhaben stehen im Fokus.
22.01.2026, 14:30
Stendal. - Rauch steigt sinnbildlich aus den Köpfen der Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter auf. Nach einer langen Debatte haben sie sich in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 21. Januar, geeinigt, welche Projekte im Jahr 2026 mit Hilfe des Sondervermögens des Bundes in Stendal finanziert werden sollen.