Nach intensiver Debatte einigen sich Stadträte und Verwaltung in Stendal auf eine Projektliste für 2026. Vier Vorhaben stehen im Fokus.

Diese vier Projekte in Stendal sollen 2026 mit dem Sondervermögen finanziert werden

Unter anderem soll der marode Schiffspielplatz in der Hans-Schomburgk-Straße in Stendal im Jahr 2026 für 100.000 Euro abgerissen und neugebaut werden.

Stendal. - Rauch steigt sinnbildlich aus den Köpfen der Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter auf. Nach einer langen Debatte haben sie sich in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 21. Januar, geeinigt, welche Projekte im Jahr 2026 mit Hilfe des Sondervermögens des Bundes in Stendal finanziert werden sollen.