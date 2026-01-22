weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Ringen um 18,3 Millionen Euro: Diese vier Projekte in Stendal sollen 2026 mit dem Sondervermögen finanziert werden

Nach intensiver Debatte einigen sich Stadträte und Verwaltung in Stendal auf eine Projektliste für 2026. Vier Vorhaben stehen im Fokus.

Von Mike Kahnert 22.01.2026, 14:30
Unter anderem soll der marode Schiffspielplatz in der Hans-Schomburgk-Straße in Stendal im Jahr 2026 für 100.000 Euro abgerissen und neugebaut werden. Foto: Kai Zickelkau

Stendal. - Rauch steigt sinnbildlich aus den Köpfen der Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter auf. Nach einer langen Debatte haben sie sich in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 21. Januar, geeinigt, welche Projekte im Jahr 2026 mit Hilfe des Sondervermögens des Bundes in Stendal finanziert werden sollen.