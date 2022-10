Schrauben auf Straße in Wernigerode zerstechen Reifen von Hochzeitsgästen

Die Polizei im Harz ermittelt, nachdem an der Zufahrtsstraße zur Charlottenlust in Wernigerode Unbekannte mehrere Autos lahmlegten.

Wernigerode - Eine böse Überraschung haben Gäste einer Hochzeitsfeier auf der Charlottenlust am Nordrand Wernigerodes erlebt: Auf dem Heimweg vom Restaurant Biggis Jodlerstübchen zurück in die Harz-Stadt erlitten mehrere Autofahrer einen Plattfuß. Sie hatten sich am späten Freitagabend (14. Oktober) Schrauben in die Reifen ihrer Wagen eingefahren.