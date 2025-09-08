Ein Schrottauto gammelt schon lange bei Wernigerode vor sich hin – inzwischen mit Moos auf dem Dach und GoogleMaps-Präsenz. Doch jetzt droht dem hartnäckigen Falschparker in Reddeber das Aus.

Dieser Mercedes ist inzwischen zur Gefahr für spielende Kinder in Reddeber bei Wernigerode geworden, befürchten Einwohner.

Reddeber. - Ein uralter Mercedes-Benz rostet seit mehr als zehn Jahren mitten in Reddeber vor sich hin. Mittlerweile sind die Scheiben des Autos eingeschlagen. Bewohner des Wernigeröder Ortsteils befürchten Gefahr für spielende Kinder durch das Wrack. „Die Behörden scheinen mit dem Fall überfordert zu sein, da das Fahrzeug auf einem privaten Grundstück verrottet“, sagt Christian Fischer.