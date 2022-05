Schulen im Oberharz warten auf Internet-Kabel und neue Laptops

Die Grundschulen der Stadt Oberharz am Brocken sollen künftig besser in puncto Internet und Computer ausgestattet werden.

Elbingerode - Die gute Nachricht ist: Die Grundschulen der Stadt Oberharz am Brocken haben den schnellen Anschluss ans weltweite Netz. An den drei Standorten wurden die Glasfaserkabel bis in die Schulgebäude hinein verlegt, in Elbingerode und Hasselfelde ist bereits die Freischaltung erfolgt, auf die man in Benneckenstein noch wartet. Allerdings bleibt noch einiges andere zu tun, sagt Christian Auge, in der Stabsstelle der Stadtverwaltung zuständig für die Informationstechnik.