Schüler der Sekundarschule Elbingerode bauen Nistkästen am Hirschbrunnen

Schüler der sechsten Klasse der Sekundarschule „Bodfeld“ in Elbingerode haben am Hirschbrunnen gearbeitet. Für Waldvögel habe sie Nistkästen aufgehängt.

Elbingerode - Der Hirschbrunnen, runderneuertes Ausflugsziel nahe Elbingerode, ist jetzt auch für Waldvögel eine gute Adresse. Neun Sechstklässler der Sekundarschule „Bodfeld“ in Elbingerode haben dort am Donnerstag mit ihrem Fachlehrer Detlef Richter 16 selbstgebaute Nistkästen für Meisen und Co. montiert.