weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Negativtrend in Sachsen-Anhalt: Bußgeld bis Arrest: Im Landkreis Harz steigt Zahl der Schulschwänzer - trotz harter Sanktionen

Negativtrend in Sachsen-Anhalt Bußgeld bis Arrest: Im Landkreis Harz steigt Zahl der Schulschwänzer - trotz harter Sanktionen

Wenn Kinder nicht zur Schule gehen, wird es ernst: Im Landkreis Harz steigt die Zahl der Schulverweigerer. Wie teuer ihnen das Schwänzen zu stehen kommen kann und wie versucht wird, sie wieder zum Unterricht zu bewegen.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 24.10.2025, 12:11
18.939 Kinder und Jugendliche im Landkreis Harz sind schulpflichtig - doch nicht alle kommen dem auch nach. Die Zahl der Schulschwänzer hat zuletzt deutlich zugenommen.
18.939 Kinder und Jugendliche im Landkreis Harz sind schulpflichtig - doch nicht alle kommen dem auch nach. Die Zahl der Schulschwänzer hat zuletzt deutlich zugenommen. Symbolfoto: picture alliance / dpa

Landkreis Harz. - Manche Eltern sind so verzweifelt, dass sie ihr eigenes Kind bei den Behörden anschwärzen. Die Rede ist von Schulschwänzern. Immer mehr Kinder und Jugendliche im Landkreis Harz bleiben dem Unterricht unentschuldigt fern.