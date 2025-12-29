Schwarze Rauchsäule über Ilsenburg: Der Wertstoffhof stand in Flammen. Die Feuerwehr rückte in Rekordzeit aus – und kämpfte gegen gefährliche Batterien. Was Besucher des Wertstoffhofes jetzt wissen müssen.

Schwarze Rauchsäule über Ilsenburg: Großbrand auf Wertstoffhof hält Feuerwehr in Atem

Eine Hütte auf dem Ilsenburger Wertstoffhof ist am frühen Sonntagnachmittag komplett heruntergebrannt.

Ilsenburg. - Den Sonntagnachmittag (28. Dezember) hatten sich die Kameraden der Ilsenburger Feuerwehr anders vorgestellt. Eigentlich war für den Nachmittag eine Kinderparty für den Nachwuchs der Brandschützer angesagt. Doch um 13.11 Uhr hieß es Brandalarm.