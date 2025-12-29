Fernwärme-Ausbau im Harz Energiewende in Wernigerode: Was die Stadtwerke 2025 gelernt haben – und was jetzt kommt
Nach einem Jahr voller Baustellen für den Fernwärme-Ausbau planen die Stadtwerke Wernigerode 2026 den nächsten wichtigen Schritt für die Energiewende. Geschäftsführer Steffen Meinecke blickt voraus.
29.12.2025, 14:45
Wernigerode. - Die Stadtwerke Wernigerode arbeiten weiter an der Energiewende für tausende Kunden im Gebiet rund um die Harz-Stadt. Was der Energieversorger aus den zahlreichen Baustellen dafür gelernt hat und was er für 2026 plant, verrät Geschäftsführer Steffen Meinecke im Interview mit Reporter Holger Manigk.