Nach einem Jahr voller Baustellen für den Fernwärme-Ausbau planen die Stadtwerke Wernigerode 2026 den nächsten wichtigen Schritt für die Energiewende. Geschäftsführer Steffen Meinecke blickt voraus.

Energiewende in Wernigerode: Was die Stadtwerke 2025 gelernt haben – und was jetzt kommt

Vom Blockheizkraftwerk Harzblick aus haben die Stadtwerke Wernigerode eine neue Fernwärmeleitung verlegt.

Wernigerode. - Die Stadtwerke Wernigerode arbeiten weiter an der Energiewende für tausende Kunden im Gebiet rund um die Harz-Stadt. Was der Energieversorger aus den zahlreichen Baustellen dafür gelernt hat und was er für 2026 plant, verrät Geschäftsführer Steffen Meinecke im Interview mit Reporter Holger Manigk.