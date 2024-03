Die Bahnhofstraße war am Freitag (22. März) stundenlang gesperrt. In einer ehemaligen Gaststätte brach ein Feuer aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, der Einsatz dauerte lange.

In der Nacht zu Freitag hat es in der Bahnhohstraße in Benneckenstein in einer ehemaligen Gaststätte gebrannt.

Benneckenstein. - Schwerer Brand in Benneckenstein: In der Nacht zu Freitag (22. März) ist an der Bahnhofstraße ein Feuer in einer ungenutzten, ehemaligen Gaststätte ausgebrochen. Mehrere Oberharzer Feuerwehren waren stundenlang im Einsatz. Erst am frühen Morgen brachten die Kameraden das Feuer unter Kontrolle.