  4. Küchenstudio trifft auf Wohnzimmer: Neues Geschäft in Stendal mit Thermomix, Staubsaugern und mehr

Kobold-Kundenberater Harry Niemeier und Thermomix-Gruppenleiter Noah Baalke erfüllen sich einen Traum. Was sie für den neuen Laden geplant haben.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 11.08.2025, 15:27
Kobold-Kundenberater Harry Niemeier (links) und Thermomix-Gruppenleiter Noah Baalke wagen in Stendal mit einem neuen Geschäft den Schritt in die Selbstständigkeit.
Kobold-Kundenberater Harry Niemeier (links) und Thermomix-Gruppenleiter Noah Baalke wagen in Stendal mit einem neuen Geschäft den Schritt in die Selbstständigkeit. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Der Mietvertrag ist unterschrieben: Die Küchenmaschine Thermomix, die Staubsauger- und Reiniger von Kobold und mehr können Kunden demnächst ganz bequem in einem Ladenlokal in Stendal ausprobieren. Was Thermomix-Gruppenleiter Noah Baalke und Kobold-Kundenberater Harry Niemeier geplant haben und wann es losgeht.