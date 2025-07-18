Küchenstudio trifft auf Wohnzimmer Neues Geschäft in Stendal mit Thermomix, Staubsaugern und mehr
Kobold-Kundenberater Harry Niemeier und Thermomix-Gruppenleiter Noah Baalke erfüllen sich einen Traum. Was sie für den neuen Laden geplant haben.
Aktualisiert: 11.08.2025, 15:27
Stendal - Der Mietvertrag ist unterschrieben: Die Küchenmaschine Thermomix, die Staubsauger- und Reiniger von Kobold und mehr können Kunden demnächst ganz bequem in einem Ladenlokal in Stendal ausprobieren. Was Thermomix-Gruppenleiter Noah Baalke und Kobold-Kundenberater Harry Niemeier geplant haben und wann es losgeht.