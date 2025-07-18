Kobold-Kundenberater Harry Niemeier und Thermomix-Gruppenleiter Noah Baalke erfüllen sich einen Traum. Was sie für den neuen Laden geplant haben.

Neues Geschäft in Stendal mit Thermomix, Staubsaugern und mehr

Kobold-Kundenberater Harry Niemeier (links) und Thermomix-Gruppenleiter Noah Baalke wagen in Stendal mit einem neuen Geschäft den Schritt in die Selbstständigkeit.

Stendal - Der Mietvertrag ist unterschrieben: Die Küchenmaschine Thermomix, die Staubsauger- und Reiniger von Kobold und mehr können Kunden demnächst ganz bequem in einem Ladenlokal in Stendal ausprobieren. Was Thermomix-Gruppenleiter Noah Baalke und Kobold-Kundenberater Harry Niemeier geplant haben und wann es losgeht.