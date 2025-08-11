Simone Lüders und Jeannette Pollehn sind zwei Frauen vom Fach. Sie wissen, wie es geht, was man beachten muss und sogar noch, wie das mit den Blumen und Gemüse zu DDR-Zeiten war.

Beim Gärtnern sparen? Klar! Tipps und Trends von zwei Profis in der Altmark

Gardelegen. - Die Altmark. Gartenland weit und breit. Hier hat jeder Zweite eine eigene Scholle, und jeder kennt wen, der mit Leidenschaft darin herumbuddelt und sät und pflanzt. Das steckt an. Auch viele junge Familien entdecken das Hobby für sich. Ein Stück Land ist schnell gepachtet. Und da ist er dann, der Garten. Und dann?