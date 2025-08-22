Nächtlicher Großeinsatz in Wernigerode: Eine 84-jährige Seniorin galt stundenlang als vermisst. Polizei, Spürhunde und ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera suchten die Stadt ab. Wie die Frau schließlich gefunden wurde.

Bei der Suche nach einer 84 Jahre alten Seniorin in Wernigerode war in der Nacht zum 22. August auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Wernigerode. - Die Häufung von polizeilichen Suchaktionen nach Senioren reißt im Harzkreis nicht ab: In der Nacht zum Freitag, 22. August, hat eine 84 Jahre alte Frau aus Wernigerode die Beamten in Atem gehalten.