Eil
Großeinsatz im Harzkreis Seniorin in Wernigerode vermisst: Polizei startet nächtliche Suchaktion mit Hubschrauber
Nächtlicher Großeinsatz in Wernigerode: Eine 84-jährige Seniorin galt stundenlang als vermisst. Polizei, Spürhunde und ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera suchten die Stadt ab. Wie die Frau schließlich gefunden wurde.
22.08.2025, 14:15
Wernigerode. - Die Häufung von polizeilichen Suchaktionen nach Senioren reißt im Harzkreis nicht ab: In der Nacht zum Freitag, 22. August, hat eine 84 Jahre alte Frau aus Wernigerode die Beamten in Atem gehalten.