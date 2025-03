In der Nordharz-Gemeinde Danstedt ist am Freitag ein Auto nach einem Werkstattbesuch komplett ausgebrannt. Die Polizei hat jetzt ihre Ermittlungen abgeschlossen und die Brandursache benannt.

Dieser Skoda ist am Freitag, 7. März, in Danstedt nach einem Werkstattbesuch komplett ausgebrannt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandusache jetzt abgeschlossen.

Danstedt. - Gerade noch in der Werkstatt und wenig später ein Raub der Flammen: Im Fall des in der Nordharz-Gemeinde Danstedt ausgebrannten Skoda hat die Polizei jetzt ihre Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Wie das Feuer und der Termin in der Werkstatt miteinander zusammenhängen.