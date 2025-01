Mit dem Festtagsbraten eindecken und gleichzeitig etwas Gutes tun: Die Chance hatten Kunden der Wernigeröder Fleischerei Leiste in den vergangenen Wochen. Der Erlös der Aktion kommt nun schwer erkrankten Kindern im Harz zugute.

So helfen Salami und Leberwurst krebskranken Kindern im Harz

Spendenaktion in Wernigerode

Melissa und Frank Leiste haben in ihrer Wernigeröder Fleischerei Spenden für den Verein krebskranker Kinder Harz gesammelt.

Wernigerode - Die Fleischerei Leiste aus Wernigerode hat in den vergangenen Wochen ihr Sortiment erweitert: Neben Fleisch- und Wurstwaren konnten sich die Kunden mit Losen eindecken. Mit den kleinen bunten Zetteln sicherten sie sich nicht nur die Chance auf Gewinne - von Leberwurst-Gläsern bis hin zum Entenbraten mit Rotkohl. Die Lose geben zudem schwerkranken Mädchen und Jungen Hoffnung.

„Der Erlös kommt dem Verein krebskranker Kinder Harz zugute“, erläutert Melissa Leiste. „Außerdem haben unsere lieben Mitarbeiter ihr Trinkgeld dazugegeben.“ Zum Team des Familienunternehmens gehören 14 Angestellte. Und auch viele Kunden zeigten sich großzügig. „Eine hat sogar 100 Euro gespendet.“

Spenden für krebskranke Kinder: So wird das Geld eingesetzt

Insgesamt sind so 933,93 Euro zusammengekommen. Das Geld setzt der Verein zum einen für den Ausbau der Erholungsanlage am Bernsteinsee ein, in der betroffenen Familien eine Auszeit ermöglicht wird. Zum anderen wird es für Typisierungsaktionen genutzt. Ein einziger Test kostest den Verein 35 Euro, informiert der Vorsitzende Avery Kolle.

Für Melissa Leiste und ihren Vater Frank steht fest: Sie wiederholen die Verlosung 2025. Dann eventuell zusammen mit der Bäckerei Silberbach in der Marktstraße. „Sie hatte diese tolle Idee zuerst, wir haben sie übernommen.“