So will Wernigerode diesen Frühling seinen Stadtwald aufforsten

Wernigerode - Der Grundstein für 30 Hektar neuen Wald am Neuen Heeg soll in diesem Frühjahr gelegt werden. Dafür plant die Stadt Wernigerode nach dem Großeinsatz am Wochenende (9./ 10. April) weitere Aufforstungsaktionen – am Sonnabend, 23. April, gemeinsam mit dem Rotary Club und am Freitag, 29. April, mit den Stadtwerken.