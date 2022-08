So wirkt sich der Bahnunfall in Elend auf Harzer Schmalspurbahnen aus

Ein Autofahrer kollidiert am Bahnübergang in Elend mit Harzquerbahn.

Elend - Ein Dampfzug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ist am Mittwoch (31. August) in Elend mit einem Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignet sich gegen 12.20 Uhr am Bahnübergang am Waldbad, wie die Harzer Polizei mitteilt. Augenscheinlich hat ein 71-jähriger Fahrer, der in einem silberfarbenen Volkswagen unterwegs war, den herannahenden Zug nicht wahrgenommen und den unbeschrankten Bahnübergang befahren.