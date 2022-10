So wirkt sich Kostenexplosion auf Wernigeröder Schokoladenfabrik Wergona aus

Zu welcher Süßigkeit greifen die Deutschen am häufigsten? Nach einer Umfrage der Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) liegt Schokolade (in Tafelform) unangefochten auf Platz eins. Auch Kaugummis, Schokoriegel sowie Frucht- und Weingummi ließen sich die rund 23.000 Befragten gern schmecken.

Wernigerode - Schokoladenfans kommen in Wernigerode nicht nur beim Festival Chocolart im Oktober voll auf ihre Kosten. Rund ums Jahr werden hier süße Figuren, Minztaler, Geleebananen und Co. produziert – in den Werkshallen der Wergona Schokoladen GmbH, die seit 2004 am Stadtrand zu finden sind.