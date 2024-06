Sich mit gutem Gewissen ein Bier gönnen - das soll Metal-Fans beim Ballenstedter Rockharz-Festival ermöglicht werden. Was die Organisatoren und die Hasseröder Brauerei dafür tun.

So wollen Rockharz-Organisatoren und Hasseröder Brauerei für mehr Nachhaltigkeit sorgen

Das diesjährige Rockharz-Festival nahe Ballenstedt startet am 3. Juli.

Ballenstedt/Wernigerode. - Schwarz ist in wenigen Tagen die dominierende Farbe auf dem Ballenstedter Flugplatz: Das Rockharz-Festvial steht bevor. Wenn ab Mittwoch, am 3. Juli, Zehntausende Metal-Fans zur Musik von Judas Priest, Oomph! und Co. feiern, darf für viele eines nicht fehlen – das passende Getränk. Damit sie dieses mit einem besseren Gewissen genießen können, haben sich die Brauereiunternehmensgruppe AB InBev und die Organisatoren etwas einfallen lassen.