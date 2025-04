Am Sonntagmittag (27. April) ist es zwischen Sorge und Benneckenstein (Harz) zu einem Waldbrand gekommen. Nach Angaben von Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse loderten die Flammen auf bis zu zwei Hektar Fläche.

Wieder brennt es im Harz: Wald zwischen Sorge und Benneckenstein in Flammen - Löschflugzeug im Einsatz

Das Löschflugzeug "Hexe 1" realisierte mindestens 15 Wasserabwürfe und unterstützte die Kräfte am Boden ganz entscheidend.

Sorge/Benneckenstein. - Laut Leitstelle war der Brand am Sonntag (27. April) gegen 13.40 Uhr gemeldet worden. Aus den zunächst geschätzten rund 250 Quadratmetern seien schließlich - vermessen von einer Drohne - rund zwei Hektar geworden, so Kreisbrandmeister Lohse am Abend auf Anfrage.