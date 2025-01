Spektakuläre Eröffnung der Schierker Wintersportwochen: Was Besucher in den nächsten zwei Wochen in dem Harzort erwartet

Schierke. - Pünktlich zum Start in die Ferien sind am Samstag die Schierker Wintersportwochen eröffnet worden. In den nächsten zwei Wochen erwarten Harzer und Urlaubsgäste gut 40 Angebote und Veranstaltungen in dem Dorf unterhalb des Brockens.