Wernigerode. - Mit gerade einmal 25 Jahren ist Luis Hendricks etwas gelungen, wovon andere in seiner Branche jahrzehntelang nur träumen: Seine Kochkünste wurden vom Guide Michelin prämiert. Er ist jetzt Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch. Am Herd steht er in Wernigerode, in Robin Pietschs Restaurant „Pietsch“.

