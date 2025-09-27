Der Schauspieler und Synchronsprecher, Santiago Ziesmer, der seine unverkennbare Stimme dem berühmten Trickfilmcharakter Spongebob Schwammkopf leiht, besucht derzeit den Harz. Auch Schloss Wernigerode stattet er einen Besuch ab. Das ist der Grund.

Spongebob auf Schloss Wernigerode: Was es damit auf sich hat

Wernigerode. - Santiago Ziesmer ist für seine unverwechselbare Stimme bekannt. Der Berliner haucht seit über 20 Jahren der beliebten Trickfilmfigur „Spongebob Schwammkopf“ als Synchronsprecher Leben ein. Außerdem synchronisierte er für bekannte Produktionen wie „Scary Movie 3“ und „The Breakfast Club“. Jetzt ist der 72-Jährige zu Besuch im Harz.