Mountainbike-Fans im Harz kommen künftig in Schierke auf ihre Kosten. Dort wo eigentlich ein Familienhotel gebaut werden soll, öffnet ein Bike Trail. Schierke bangt deshalb um das Millionenprojekt.

Bike Trail für Schierke: Was bedeutet das für an gleicher Stelle geplantes Millionenhotel?

Schierke. - Schierke ist um eine Attraktion reicher. In dem beliebten Harzer Touristenort wird ein Bike-Trail eröffnet. Es geht bergauf-bergab an der Alten Dorfstraße. 1.120 Meter ist die Strecke lang. „Eine Strecke für jedermann, nichts Extremes“, so Roman Plate, Chef der Schierke Harzresort GmbH.