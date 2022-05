Stabkirche Stiege nach Umzug eröffnet

Bei der Eröffnungsfeier in der Stabkirche Stiege: Die Innenfassade soll weiter saniert werden. Dafür soll der Stabkirchen-Verein Unterstützung erhalten.

Stiege - Es war fast wie 1905. „Auf den Tag genau vor 117 Jahren hat schon einmal eine Festgesellschaft in dieser Kirche gesessen, auf denselben Bänken“, sagte Cosima Pilz, Sprecherin des Vereins Stabkirche Stiege. Doch heute fällt der Blick aus dem Fenster nicht mehr auf den Buchenwald am Albrechtshaus, sondern auf die Lange Straße in Stiege. Die Stabkirche hat ihren Standortwechsel vollzogen – nun auch ganz offiziell.