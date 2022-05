Startschuss für Sanierung der Sekundarschule Elbingerode in Sicht

Die Sanierung der Sekundarschule „Bodfeld“ in Elbingerode ist in Vorbereitung. Laut Auskunft der Harzer Kreisverwaltung sollen die Bauarbeiten in diesem Jahr über die Bühne gehen.

Die Sekundarschule „Bodfeld“ in Elbingerode soll in diesem Jahr saniert werden. Im Blickpunkt stehen die Fassade, die Fenster und die Klassenräume. Zudem sollen eine Rampe gebaut und Hygiene- und Branschutzauflagen erfüllt werden.

Elbingerode - Neuer Anlauf für die Sekundarschule „Bodfeld“ in Elbingerode: Mit Verspätung soll nun die geplante Sanierung des Schulgebäudes beginnen. „Wir sind in den letzten Zügen der Vorbereitungen“, sagt Schulleiter Philipp Meischner.

Losgehen solle es in der kommenden Ferienwoche mit der Verlegung von Datenkabeln. Diese befänden sich derzeit unter der Fassade, die in den kommenden Monaten saniert werden soll, und würden deshalb in den Keller umverlegt. Die schulfreien Tage sollten genutzt werden, um die dazu nötigen lärmintensiven Bohrungen und Wandarbeiten vorzunehmen, so Meischner.

Sobald das Wetter es zulasse, solle es mit der seit langem geplanten Instandsetzung des Gebäudes weitergehen, erläutert der Schulleiter. Die Vergabeverfahren für die Arbeiten zur Fassadensanierung sollten „zeitnah“ beginnen, heißt es auf Volksstimme-Nachfrage aus der Pressestelle des Harzkreises, die als Schulträger für das Gebäude zuständig ist. „Es ist geplant, mit den Arbeiten des ersten Bauabschnittes nach der Auftragserteilung zu beginnen und diese bis zum Herbst 2022 fertigzustellen“, so die Kreisverwaltung.

Vorfreude auf schönere Schule

Die Bauarbeiten sollen bei laufendem Schulbetrieb ausgeführt werden. Das sei zwar nicht schön, aber machbar, sagt Schulleiter Philipp Meischner. Vereinbart sei, dass die Arbeiten an Prüfungstagen ausgesetzt werden. „Wir freuen uns aber, dass wir dann eine schönere Schule bekommen.“

Geplant ist, die teilweise mit Holz verkleidete Fassade zu erneuern, die im Lauf der Jahre und durch die raue Harzer Witterung beschädigt worden ist. Im gleichen Zuge sollen die Fenster ausgetauscht und mit einem Sonnenschutz versehen werden. Das sei nötig, weil fast alle Räume zur Südseite liegen und sich im Sommer stark aufheizen. Ferner werde das Dach erneuert (die Volksstimme berichtete).

Im Inneren haben die Bauarbeiter ebenfalls zu tun. Schritt für Schritt sollen die 14 Klassenzimmer erneuert, jeweils zwei Räume gleichzeitig leergezogen werden. Zudem sollen sie eine Rampe bauen, über die das Erdgeschoss künftig barrierefrei erreicht werden kann. Hinzu kommen Auflagen in puncto Brandschutz und Hygiene, denen Rechnung getragen werde.

Fördergeld für Infrastruktur

All dies hat seinen Preis. Knapp 2,5 Millionen Euro sind für die Sanierung eingeplant. Bezahlt wird sie nicht allein aus der Kreiskasse. Über die Richtlinie zur Verbesserung der Schulinfrastruktur fließen rund 1,26 Millionen Euro für das Vorhaben. Der Zuwendungsbescheid liegt bereits seit März 2020 vor. Allerdings wurden nur 1,4 Millionen Euro der Summe als förderfähig anerkannt. Den Rest muss der Landkreis zuschießen.

Ursprünglich stand das Vorhaben bereits für 2021 im Plan – allerdings unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Angesichts des Millionendefizits im Kreishaushalt und der Absage an neue Kredite vonseiten des Landesverwaltungsgerichts wurden zahlreiche Investitionsprojekte gestrichen oder verschoben (die Volksstimme berichtete).

Das Gebäude der Sekundarschule wurde 1976 erbaut und erhielt 1998 einen Anbau. Die letzte Komplettsanierung fand in den Jahren 2001 und 2002 statt, heißt es im Entwurf zur kreislichen Schulentwicklungsplanung. Zwar erreiche die „Bodfeld“-Schule voraussichtlich in den kommenden Jahren nicht die vorgegebene Mindestschülerzahl von 240 – die aktuellen Planzahlen bis 2031/32 bewegen sich von 200 bis 230. Wenn am Mittwoch, 23. Februar, der Kreistag die Schulentwicklungsplanung beschließt, gehört dazu ein Antrag, die Mindestschulgröße in Elbingerode dauerhaft auf 180 und die Mindestjahrgangsstärke auf 30 zu senken. Damit solle der Standort langfristig erhalten werden, um Schülern lange Wege zu ersparen.