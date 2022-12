„Tante Emma“-Laden in Trautenstein ist ein Automat

Lust auf Schokoriegel oder keine Eier mehr im Haus? In Trautenstein bekommt man dies jetzt im Verkaufsautomaten am Dorfgemeinschaftshaus.

Trautenstein - Heidrun Meyer drückt auf den Knopf, das Licht in dem Metallschrank flammt auf. Die Anzeige neben dem Sichtfenster leuchtet ebenfalls – das Gerät ist startklar. „Wir haben alles durchgecheckt, es funktioniert“, sagt Trautensteins parteilose Ortsbürgermeisterin. Am Sonnabend, 10. Dezember, um 10 Uhr will sie den neuen Verkaufsautomaten im Dorfgemeinschaftshaus offiziell in Betrieb nehmen. Gäste sind dazu willkommen.