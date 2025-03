Mehrere Tausend Euro an Spenden erhielt die Stadt Oberharz am Brocken im Jahr 2024. Wofür das Geld verwendet werden soll.

Tausende Euro an Spenden für den Oberharz 2024: Wer sich über Geldregen freuen darf

Oberharz am Brocken. - Die Stadt Oberharz am Brocken hat im Jahr 2024 Spenden in Höhe von insgesamt 22.604,42 Euro erhalten. Das Geld soll für soziale Zwecke und die Feuerwehren verwendet werden.