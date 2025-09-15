In Wernigerode wird das Nachtleben zur Geduldsprobe – vor allem für Touristen und Einheimische nach dem Feierabend-Bier. Warum Taxis für den Heimweg unter der Woche fehlen und welche Lösung ein Gastwirt jetzt vorschlägt.

Taxi-Not in Wernigerode: Warum Nachtschwärmer unter der Woche nicht mehr heimkommen

Wer in Wernigerode unter der Woche spätabends ein Taxi braucht, ist häufig aufgeschmissen.

Wernigerode. - Nachtschwärmer in Wernigerode stoßen auf ein Problem: Unter der Woche ist es fast unmöglich, noch ein Taxi für den Heimweg aus der Gaststätte zu ergattern. Gäste in Tommis Pub geraten dadurch in Schwierigkeiten.