Problem für Kneipen und Gäste Taxi-Not in Wernigerode: Warum Nachtschwärmer unter der Woche nicht mehr heimkommen

In Wernigerode wird das Nachtleben zur Geduldsprobe – vor allem für Touristen und Einheimische nach dem Feierabend-Bier. Warum Taxis für den Heimweg unter der Woche fehlen und welche Lösung ein Gastwirt jetzt vorschlägt.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 15.09.2025, 10:26
Wer in Wernigerode unter der Woche spätabends ein Taxi braucht, ist häufig aufgeschmissen.
Symbolfoto: Elisabeth Köhli

Wernigerode. - Nachtschwärmer in Wernigerode stoßen auf ein Problem: Unter der Woche ist es fast unmöglich, noch ein Taxi für den Heimweg aus der Gaststätte zu ergattern. Gäste in Tommis Pub geraten dadurch in Schwierigkeiten.