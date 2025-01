Bei einem Großbrand in Wernigerode wurde eine Tedi-Filiale zerstört. Acht Monate nach dem Feuer gibt es Neuigkeiten zur Zukunft des Einkaufsmarktes für Schnäppchenjäger.

Tedi-Filiale in Wernigerode abgebrannt: Entscheidung zu Wiederaufbau gefallen

Tedi betreibt in Wernigerodes Innenstadt zwei weitere Filialen - eine davon an der Grünen Straße.

Wernigerode. - Ein verheerender Brand hat Ende Mai 2024 den Tedi-Markt an der Ilsenburger Straße in Wernigerode zerstört. Seitdem fragen sich nicht nur Schnäppchenjäger und Bastelfans in der Harz-Stadt: Wird die Filiale zwischen einer Shell-Tankstelle und dem Bahnhof Elmowerk wieder aufgebaut? Nun ist eine Entscheidung zur Zukunft des Standortes gefallen.