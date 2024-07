Benneckenstein. - Wo ist das Glück zu finden? Wie kann man mit Krisen umgehen? Was, wenn sich eingeschlagene Wege als Trugbild erweisen? Bereits zum zehnten Mal findet in diesem Jahr das Theaternatur-Festival in Benneckenstein statt. In zwei Eigenproduktionen und 17 Gastspielen wollen sich die Veranstalter – passend zum diesjährigen Motto „Wege zum Glück (?)“ – mit diesen Fragen und weiteren Themen auf künstlerische Weise beschäftigen.

