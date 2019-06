Zwischen Hasselfelde und Wendefurth im Oberharz ist ein Motorradfahrer (21) tödlich verunglückt.

Hasselfelde (vs) l Bei einem Verkehrsunfall auf der B 81 zwischen Hasselfelde und Wendefurth ist am Sonnabend ein 21-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei informierte, war der aus Nordhausen stammende Fahrer aus Hasselfelde kommend gegen 14.05 Uhr in Richtung Wendefurth unterwegs, als er etwa einen Kilometer vor dem Abzweig zur Rappbodetalsperre in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem ungarischen Sattelzug kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls erlag der Kradfahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der ungarische Fahrer (35) des Sattelzuges blieb unverletzt. Die Einsatzleitstelle Harz alarmierte die Feuerwehren aus Hasselfelde, Altenbrak und Treseburg. Die Aktiven der Feuerwehren sowie die Zeugen des Verkehrsunfalls wurden durch Angehörige des Kriseninterventionsteams betreut. Für die Unfallaufnahme musste die B 81 voll gesperrt werden.

Es ist der zweite tödliche Motorradunfall binnen weniger Tag im Norden von Sachsen-Anhalt. Am Vatertag war nahe Calbe ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall gestorben.