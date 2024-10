Ein neuer Aufsteller in der Kirche St. Laurentius in Benneckenstein informiert über regionale Angebote im Harz.

Tourismus-Angebote im Harz: Gäste können sich in Kirche informieren

Ernst-Ulrich Wachter und Thomas Schult präsentieren den neuen Aufsteller in der St. Laurentius Kirche in Benneckenstein.

Benneckenstein. - Besucher Benneckensteins können sich seit kurzem in der offenen Kirche St. Laurentius über touristische Angebote in der Region informieren. Dazu hat der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken im Eingangsbereich des Gotteshauses einen neuen Aufsteller installiert, wo sich Flyer verschiedener Freizeit-Akteure im Harz finden lassen.