Ein neues Millionenhotel – davon hat man sich in der Harzer Touristenhochburg Schierke neuen Aufwind versprochen. Doch es tut sich nichts auf dem Baugrund.

Neues Hotel in Schierke im Harz: Steht Millionenprojekt auf der Kippe?

Einst stand hier das angesehene Schierker Hotel „Wurmbergblick“. Für 33 Millionen Euro will eine Investorengruppe aus Hildesheim hier ein neues Hotel errichtet.

Schierke/Wernigerode - Für über 33 Millionen Euro soll in Schierke ein neues, großes Hotel entstehen. Doch auch drei Jahre, nachdem die Investoren ein 27.000 Quadratmeter großes Grundstück in dem Harzer Touristenort gekauft haben, ist nicht viel passiert. In Schierke hat man deshalb das offenbar ins Stocken geratene Millionenprojekt mehr oder weniger abgehakt.