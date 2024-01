Demnächst wird die Anreise per Bus, statt mit dem Auto, belohnt: DerTourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken will mit der Aktion für umweltfreundliche Alternativen zur Fortbewegung werben.

Tourismusbetrieb im Oberharz bietet vergünstigten Eintritt an: Was Besucher dafür machen müssen

Rübeland. - Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken bietet den Besuchern in Kürze ein neues Angebot: Gäste, die für einen Besuch der Rübeländer Tropfsteinhöhlen künftig mit dem Bus statt dem Auto anreisen, erhalten einen vergünstigen Eintritt.

Beim Vorzeigen eines gültigen und tagesaktuellen Fahrscheins des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) winkt Kindern und Erwachsenen dann ein Rabatt von 1,50 Euro pro Person, heißt es in einer Pressemitteilung des Tourismusbetriebs der Stadt Oberharz am Brocken. Beachtet werden soll, dass die Ermäßigung nur beim Ticket-Kauf an der Tageskasse gelte und nicht mit anderen Rabatten kombinierbar sei.

Wann die Aktion starten soll

Starten soll die Aktion am kommenden Dienstag, 16. Januar.

Mit der Aktion wolle der Tourismusbetrieb für umweltfreundliche Alternativen zur Fortbewegung werben. Zudem spare man sich damit auch die Parkplatzsuche. „Gerade in der Ferienzeit sind überfüllte Parkplätze in Rübeland sowie bei anderen touristischen Hotspots im Harz keine Seltenheit“, erklärt Markus Mende, Betriebsleiter und Marketing-Chef der Tropfsteinhöhlen im Harz. „Da kann es schon mal vorkommen, dass man 15 bis 20 Minuten allein für die Parkplatzsuche einplanen muss.“ Gerade wenn man Führungen mit festen Zeiten gebucht habe, könne es für Besucher dann schnell stressig werden.

Praktisch sei zudem, dass sich in unmittelbarer Nähe zum Höhlen-Eingang eine Bushaltestelle befinde, was viele gar nicht wüssten, klärt Betriebsleiter Thomas Schult auf. Nur wenige Meter von der Baumannshöhle befindet sich die Bushaltestelle Tropfsteinhöhle. Aus Richtung Wernigerode komme man so zum Beispiel in rund 20 Minuten mit dem Bus in den Höhlenort.

„Als Naturdenkmal möchten wir daher künftig die Gäste belohnen, die statt Auto mit dem Bus zum Höhlen-Besuch anreisen“, sagt Schult.