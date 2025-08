Elbingerode. - Besucher mussten schon vormittags den Weg zum Marktplatz in Elbingerode finden, wollten sie die in Reih und Glied präsentierten Oldtimer in Augenschein nehmen. Oldtimerfreunde aus der ganzen Region – darunter erneut viele „Stammgäste“ aus Osterwieck, Wernigerode, Halberstadt und darüber hinaus – waren der Einladung in den Oberharz gefolgt, um zu zeigen, dass sich an diesem Tag hier alles nur um ein Thema dreht: um alte Fahrzeuge.

