Über eine Million für neues Schulgebäude in Darlingerode

Eine Million Euro Fördergeld für einen Anbau an die Thomas-Müntzer-Grundschule in Darlingerode - ist jetzt das Ende der Platzprobleme in Sicht?

Darlingerode - Aufatmen in der Thomas-Mann-Grundschule in Darlingerode. Noch in diesem Jahr soll mit dem Neubau eines weiteren Schulgebäudes begonnen werden. Vier neue Klassenräume sollen dabei entstehen und so die seit Jahren bestehende Raumknappheit in der Schule beenden.