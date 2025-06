Wernigerode. - Edeka-Kunden in Wernigerode sind sauer. Bei allem Verständnis dafür, dass während der umfassenden Umbauarbeiten in dem Markt im Harz-Park nicht alles laufen könne wie gewohnt, sei das Maß voll. „Das Sortiment ist so ausgedünnt, dass sich der Einkauf dort gar nicht mehr lohnt“, beschweren sie sich in der Redaktion. Nun steht auch noch die komplette, wochenlange Schließung des E-Centers bevor.

