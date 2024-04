Protest gegen neuen Straßennamen in Wernigerode: Wobei die Stadt jetzt einlenkt

Ärger in Wernigerodes Heinrich-Heine-Straße. Ein Teil der Straße wurde umbenannt.

Wernigerode. - Die Umbenennung eines Teils der Heinrich-Heine-Straße in Hannah-Arendt-Straße hat in Wernigerode hohe Wellen geschlagen. Etliche Anwohner haben gegen den neuen Namen protestiert. In einem Punkt lenkt die Stadt nun ein.